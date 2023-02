Eva Brückner ist Headhunterin für die Rüstungsindustrie. Früher war das schwierig: Wer will schon bei einem Panzerbauer arbeiten, wenn er auch einen Job bei BMW haben kann. Und heute? Einblicke in eine Szene, die lange verschlossen war.

Interview von Thomas Fromm

Ein grauer Februartag, draußen fällt leiser Nieselregen auf die Theresienwiese, die mit einer Wiese ja eigentlich nicht so viel zu tun hat. Wenn hier das alljährliche Oktoberfest steigt, dann wehen die Gerüche von Bratäpfeln und Grillwürsten bis hoch in ihr Büro, sagt Eva Brückner. Von hier aus sucht die 45-Jährige für die Personalberatung Heinrich & Coll. nach neuen Talenten. Nicht für irgendeine Industrie: Ihre Kunden bauen Panzer, Kriegsschiffe, Sensoren für Waffensysteme. Und sie sind selbstbewusster geworden, seit wieder Krieg ist in Europa.