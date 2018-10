23. Oktober 2018, 20:55 Uhr Nahaufnahme Stehaufmännchen am Ende

Jia Yueting: "Wir hoffen, Tesla zu übertreffen und die Branche in ein neues Zeitalter zu führen."

Jia Yueting sammelte viel Geld ein und wollte den Elektroautomarkt dominieren - doch seine ambitionierten Pläne scheinen nicht aufzugehen.

Von Christoph Giesen

"Wir hoffen, Tesla zu übertreffen und die Branche in ein neues Zeitalter zu führen." Tesla angreifen, den Marktführer verdrängen. Kleiner ging es bei Jia Yueting, diesem charismatischen Gründer des Elektroautobauers Faraday Future nie. Wozu auch? Alles, was er anfasste, funktionierte lange Zeit ja auch irgendwie. Die Realität ist heute deutlich bescheidener: Nur noch einen Dollar pro Monat will sich Jia künftig als Gehalt auszahlen. Auch den Mitarbeitern von Faraday Future stehen heftige Einschnitte bevor, Kürzungen um 20 Prozent, Entlassungen nicht ...