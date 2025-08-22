In der Fernsehserie „Yellowstone“ verteidigt Kevin Costner als Ranchbesitzer John Dutton III sein Familienanwesen in Wyoming gegen Angriffe von außen. Natürlich ist es bloß Zufall, dass nicht weit vom Schauplatz der Serie, im Städtchen Jackson Hole, nahe des Yellowstone-Nationalparks, an diesem Freitag ein Mann auftrat, der unfreiwillig zum Fachmann auf dem Gebiet „Angriffe abwehren“ geworden ist. Jerome Powell , der Chef der US-Notenbank Federal Reserve, wird inzwischen fast täglich von US-Präsident Donald Trump attackiert. Trump beschimpft ihn, Trump wirft ihm Geldverschwendung bei der Renovierung mehrerer Fed -Gebäude in Washington vor. Das alles dient einem Ziel: Trump will Powell zwingen, die Zinsen senken.

Es ist die vielleicht größte Provokation für den US-Präsidenten, dass der Fed-Chef die Kampagne bislang an sich abperlen lässt. Er macht das, was man Eltern im Umgang mit tobenden Kleinkindern rät: den Wutanfällen bloß nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Auch in seiner Rede in Jackson Hole blieb Powell über weite Strecken dabei. Dort treffen sich jedes Jahr Notenbanker und Ökonomen, um über den Zustand der Weltwirtschaft zu reden. Der Fed-Chef oder die Fed-Chefin hält die Eröffnungsrede. In diesem Jahr sprach zum letzten Mal Powell; der 72-Jährige tritt im Mai 2026 ab.

Trumps Leute versuchen auch, die Fed-Direktorin Cook zu diskreditieren

Eine Botschaft in Richtung Trump konnte sich Powell dann aber doch nicht verkneifen. Die US-Notenbank treffe ihre Entscheidungen „ausschließlich aufgrund von Daten“, sagte er. „Von diesem Ansatz werden wir niemals abweichen.” Für Powells Verhältnisse waren das sehr deutliche Worte, fast schon eine Kampfansage. Er scheint entschlossen, die Unabhängigkeit der Fed in den verbliebenen Monaten seiner Amtszeit zu verteidigen.

Diese Unabhängigkeit wird von Trump immer weiter ausgehöhlt. Der US-Präsident beschränkt sich inzwischen nicht mehr nur auf persönliche Attacken gegen Powell. Er kann den Fed-Chef nicht einfach so feuern, sondern muss ihm schweres Amtsversagen nachweisen. Deshalb suchen Trump und seine Leute nun nach anderen Wegen, um den Druck auf Powell zu erhöhen.

Ihr jüngstes Manöver: Sie werfen der Fed-Direktorin Lisa Cook vor, bei zwei privaten Immobilienkrediten falsche Angaben gemacht zu haben. Damit habe sie sich für ihr Amt disqualifiziert, behaupten sie. Die Beweislage ist dünn und beruht im Wesentlichen auf dem Tweet eines Trump-Anhängers. Das Kalkül des Trump-Lagers ist es offenbar, Cook noch vor dem nächsten Fed-Treffen im September hinauszuwerfen und durch einen Trump-Vertrauten zu ersetzen. Dieser soll dann Stimmung für Zinssenkungen machen. Als möglicher Nachfolger von Cook wird Stephen Miran gehandelt, Trumps oberster Wirtschaftsberater.

Trump ahnt, dass der Zustand der US-Wirtschaft über seine Beliebtheitswerte entscheidet – und über den Erfolg der Republikaner bei den Zwischenwahlen in einem Jahr. Und die Lage ist aktuell nicht einfach, das räumte auch Fed-Chef Powell in Jackson Hole ein. Das liege nicht zuletzt an Trump und seinen Zöllen. „Es gibt bedeutende Unsicherheit über die langfristigen Folgen dieser Politik“, sagte Powell.

Immer mehr unabhängige Notenbanker tendieren inzwischen zu Zinssenkungen

Viele US-Konzerne zögern noch damit, die Zölle an ihre Kunden weiterzugeben. Der Handelsriese Walmart hat nach eigenen Angaben erst für zehn Prozent seiner importierten Produkte die Preise erhöht. Powell rechnet aber damit, dass sich die Zölle in den kommenden Monaten noch stärker bemerkbar machen. Die Frage sei, ob es sich dabei um eine einmalige Preisanpassung handle – oder ob daraus eine neue Inflationsspirale entstehe. Powell hält das Risiko für ein erneutes Aufflammen der Inflation aber für überschaubar.

Auf der anderen Seite hätten sich Wachstum, Verbraucherausgaben und Arbeitsmarkt spürbar abgekühlt, sagte der Notenbank-Chef. Im Juli entstanden kaum noch neue Jobs in den USA. Besonders der Rückgang auf dem Arbeitsmarkt sei stärker als erwartet ausgefallen. Dies lege eine „Anpassung der Geldpolitik nahe“, sagte Powell. Damit deutete er Zinssenkungen an – und ein Aufweichen seiner bisherigen Position des Abwartens. Powell wollte sichergehen, dass sich die Inflation auch wirklich der Zielmarke von zwei Prozent annähert und voreilige Entscheidungen vermeiden.

Doch der Druck für einen Kurswechsel auf Powell wächst, unabhängig von Trump und seiner politischen Kampagne. Innerhalb des Fed-Führungsgremiums stimmten zuletzt zwei Mitglieder für Zinssenkungen, andere Notenbanker meldeten sich rund um das Treffen in Jackson Hole in den Medien zu Wort. Auch die Investoren an der Wall Street sehnen schon länger niedrigere Zinsen herbei.

Alles hängt davon ab, wie sich Inflation und Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten entwickeln. Daten sind die Grundlage für die Entscheidungen der Fed, das ist Powells Mantra. Es gibt da nur ein Problem: Wenn es nach Trump geht, sollen der Fed-Chef und alle anderen Beobachter der US-Wirtschaft künftig gar nicht mehr so genau wissen, wie viele Jobs es in den USA gibt. Weil sich Trump über die schlechten Arbeitsmarktzahlen von Juli ärgerte, hat er die Chefin der zuständigen Statistikbehörde einfach gefeuert. Ihr designierter Nachfolger will bald keine monatlichen Zahlen mehr veröffentlichen.