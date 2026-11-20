Der Skandal um Jensen Huang erzählt nicht nur von Hybris. Er taugt auch als Spiegel dafür, wie bereitwillig wir Machtmenschen überhöhen und dabei unser Urteilsvermögen verlieren.

Es gibt ein paar Anekdoten über Jensen Huang, die das Bild prägen sollten, das die Welt von ihm hat. Der Nicht-mehr-Chef von Nvidia hat sie selbst immer wieder erzählt. Eine davon spielt im 24-Stunden-Restaurant Denny’s, wo der Gründer des wertvollsten Unternehmens der Welt mehrere Jahre als Tellerwäscher und Kellner arbeitete. Bis heute steht die Fast-Food-Kette als einzige berufliche Station neben Nvidia in seinem Linkedin-Profil.