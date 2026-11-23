Donald Trump und Jensen Huang sind sich in einigen Punkten erstaunlich ähnlich. Dass Trump nun Huang wieder zum Nvidia-Chef macht, ist daher nachvollziehbar, für den US-Kapitalmarkt aber ein Alarmsignal.

Zwei, die voneinander profitieren: Der alte und neue Nvidia-Chef Jensen Huang (l.) und US-Präsident Trump

Er ist wieder da. Jensen Huang ist wieder Chef des wichtigsten US-amerikanischen Unternehmens Nvidia. Die Börse und insbesondere Nvidia-Aktionäre jubeln erst einmal, für den US-Kapitalmarkt könnte sich die politisch gesteuerte Wiederbesetzung allerdings noch als fatal erweisen.