Von Helmut Martin-Jung, München

So etwas habe er noch nie gesehen, sagt der erfahrene Branchenkenner Stacy Rasgon: Bis Ende Juli werde der Chiphersteller Nvidia nicht knapp 7,2 Milliarden Dollar umsetzen, wie von Analysten erwartet. Dessen Chef kündigte kürzlich vielmehr um die elf Milliarden an. Es scheint ganz so, als habe Firmenchef Jen-Hsun Huang alles richtig gemacht - mal wieder. Die Bekanntgabe dieser Zahlen ließ die Aktien des größten Herstellers von Grafikchips förmlich nach oben schnellen. An diesem Dienstag schließlich überschritt der Börsenwert von Nvidia erstmals die Schranke von einer Billion Dollar.