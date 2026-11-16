Erst am vergangenen Donnerstag war er zurückgetreten, der Mitgründer und Chef des Chipkonzerns Nvidia , Jensen Huang . Affären mit einer mutmaßlichen Spionin und mit einer Untergebenen: Am Ende war der Druck zu groß. Daher ist es auch die Frage, wie erfolgreich eine Aktion von Verbündeten Huangs sein kann, über die die Financial Times berichtet hat. Die Gruppe arbeitet demnach an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Auch Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen.

Einer seiner Verbündeten sagte, man sei gerade dabei, einen „Krisenraum“ aus Silicon-Valley-Persönlichkeiten zusammenzustellen, um Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat auszuüben. Man wolle auch versuchen, Unterstützung aus dem Weißen Haus zu gewinnen. Huang unterstütze die Anstrengungen, hieß es. Von Nvidia gab es bisher keine Reaktion auf den Bericht.

Musk wäre für Rückkehr

Zu den Befürwortern einer Rückkehr zählten unter anderem Tesla-Chef Elon Musk und der Chef des Spieleherstellers Epic Games, Tim Sweeney, die einen offenen Brief an den Verwaltungsrat unterstützten. Auch die Nvidia-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich dafür aus.

Aber wie viel Aussicht auf Erfolg hat der Versuch, die Rückendeckung der US-Regierung für eine Rückkehr Huangs an die Nvidia-Spitze zu gewinnen? Energischer Widerstand ist vor allem von Finanzminister Scott Bessent zu erwarten. Dieser hatte am vergangenen Sonntag sogar gefordert, Nvidia müsse den Chefposten mit jemandem von außerhalb des Unternehmens besetzen. Der Minister nennt als Gründe dafür den Schmuggel moderner Nvidia-Chips nach China, bei dem amerikanische Exportverbote umgangen wurden. Firmen etwa in Singapur und Malaysia stehen in Verdacht, angeblich für den eigenen Gebrauch gekaufte Nvidia-Technik nach China weitergereicht zu haben.

Huang, 63, der seit der Gründung von Nvidia vor mehr als 30 Jahren an der Spitze der Chipfirma stand, war am Donnerstag nach Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Affären zurückgetreten. Bei einer davon handelte sich um eine ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia. Das hat in einigen Fällen in der Vergangenheit schon gereicht, dass Firmenchefs ihren Job verloren. Verwaltungsräte von US-Unternehmen, in etwa vergleichbar mit den Aufsichtsräten in deutschen Unternehmen, haben üblicherweise eine sehr niedrige Toleranzschwelle bei solchen Beziehungen.

Die Frau wurde nach US-Angaben vom chinesischen Geheimdienst angeworben

Die andere Affäre soll Huang Medienberichten zufolge mit einer aus China stammenden Frau gehabt haben. Sie hatte in führender Position für die Firma Megaspeed gearbeitet, die nach Erkenntnissen von Behörden eine Zeit lang Nvidia-Chips nach China weitergeschickt haben könnte. Für diese Chips galt allerdings ein Export der US-Regierung. Nun kam ans Licht, dass die Frau von US-Sicherheitsbehörden im Verdacht steht, dass ein chinesischer Geheimdienst sie angeworben habe.

Bessent sagte am Sonntag im TV-Sender Fox News, er wolle von Nvidia binnen zehn Tagen Antworten dazu, ob es bei Nvidia toleriert worden sei, dass Chips, die eigentlich nicht hätten exportiert werden dürfen, nach China weitergegeben wurden, um den Umsatz hochzutreiben. Das sei für ihn eine wichtigere Frage als Huangs Affären.

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Für das Weiße Haus dürfte es schwierig werden, das Feuer, das nun brennt, wieder auszutreten. Huang war es zwar gelungen, ein freundschaftliches Verhältnis zu US-Präsident Trump aufzubauen. Er hatte dabei auch immer wieder dafür geworben, die Exportbeschränkungen für China auszuheben, da dies nur China anstachle, eigene Chips zu entwickeln.

Nach der jetzt bekannt gewordenen mutmaßlichen Spionageaffäre herrscht im Kongress allerdings die Meinung vor, den Export von Hightech-Chips und womöglich auch Technologie stärker als bisher zu beschränken. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten haben den zurückgetretenen Konzernchef Huang sowie führende Nvidia-Angestellte bereits dazu aufgefordert, am 1. und am 4. Dezember vor Ausschüssen zu der Sache auszusagen. Auch Finanzminister Howard Lutnick soll dabei befragt werden. Insgesamt gebe es „wachsende Übereinstimmung im Kongress darüber, Chipexporte nach China zu beschränken“, sagte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson.

Von besonderem Interesse wird dabei sein, was die Regierung unternommen hat, seit sie von den Vorwürfen gegen Huang wegen einer möglichen Spionageaffäre erfahren hat. Der demokratische Minderheitenführer im Senat, Chuck Schumer, fragte auf X etwa, ob „Regierungsmitarbeiter wegen des Verhältnisses von Trump mit Huang angewiesen wurden, nicht zu ermitteln“.