Peking soll eine Agentin auf Nvidia-Chef Jensen Huang angesetzt haben, berichten Medien. Das wäre auch deshalb brisant, weil Nvidia im KI-Wettrennen zwischen den USA und China zwischen den Fronten steht.

Tritt zwar in Lederjacke auf, ist aber längst nicht so exzentrisch wie Elon Musk oder Jeff Bezos: Nvidia-Chef Jensen Huang.

Jensen Huang tritt öffentlich bescheiden auf. Der Chef des amerikanischen Chipherstellers Nvidia trägt zwar Lederjacke, manchmal auch in Kroko-Optik, aber er ist längst nicht so exzentrisch wie Elon Musk oder Jeff Bezos. Huang erzählt gern, dass er als junger Mann als Tellerwäscher bei der Fastfoodkette Denny's arbeitete. Doch nun lässt eine Enthüllung Zweifel am Image des Nvidia-Chefs aufkommen und bringt auch sein Unternehmen in Bedrängnis.