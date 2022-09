Auch nach dem Wechsel an der Spitze im Gesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) auf Karl Lauterbach (SPD) erhalten die Kassenärztlichen Vereinigungen viel Geld für die Verwaltungsarbeit rund um die Schnelltests.

Von Markus Grill und Klaus Ott, Berlin

Wer in Niedersachsen auf dem Land lebt und eine Arztpraxis in seiner Nähe haben will, für den sieht es ziemlich bald ziemlich schlecht aus. Im Jahr 2035 werden dort 1250 Hausärztinnen und Hausärzte fehlen: von Leer-Süd über Syke, Sulingen und Seesen bis Clausthal-Zellerfeld. Es drohe eine "Unterversorgung", warnt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Niedersachsen. Aber es gibt Hilfe aus Berlin.