Jena gelang nach der Wende vieles, was in anderen ostdeutschen Städten schieflief, manche nennen es "das München des Ostens". Wären da nicht die Probleme Thüringens, die auf den Ort abstrahlen.

Jenaer kann so ziemlich jeder werden. Dazu genügt ein Umzugswagen und eine Anmeldung in der Thüringer Gerade-mal-Großstadt. Ein echter Jenenser hingegen, das wird nicht einmal mehr Thomas Nitzsche, 43 Jahre, Oberbürgermeister von Jena: "Jenenser ist nur der, der auch hier geboren ist." Nitzsche ist in Zeulenroda geboren, kam als Schüler in die Stadt, die er seit 2018 regiert. Er kann viel erzählen über den Stolz der Jenenser - einen Stolz, den sie sich über die schwierigen Nachwendejahre hinweg bewahrt haben.