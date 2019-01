15. Januar 2019, 19:26 Uhr Reichstes Paar der Welt Bis ins Weiße Haus

Bei der Scheidung von Jeff Bezos und seiner Frau MacKenzie geht es um Milliarden. In den Nebenrollen: Trump, Amazon und eine Schlacht zwischen Boulevardblatt und Tageszeitung.

Von Jürgen Schmieder

Es hängt ja immer alles mit allem zusammen, und deshalb muss man sich bei der Geschichte um die Scheidung von MacKenzie und Jeff Bezos unbedingt Donald Trump vorstellen, wie er mit einem Blumenstrauß vor diesem braunen Backsteingebäude mit der Adresse 4 New York Plaza in New York City steht und eine Verflossene verzweifelt um Verzeihung bittet. Der US-Präsident ist nun wahrlich nicht bekannt für Canossa-Gänge, deshalb taucht er natürlich nicht leibhaftig vor der Firmenzentrale des Zeitschriftenkonzerns American Media auf. Trump ...