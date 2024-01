Von Lisa Nienhaus, Davos

Die Kettensäge hat Javier Milei zu Hause gelassen. Mit ihr hatte der noch sehr neue argentinische Präsident im Wahlkampf gezeigt, was er mit dem bestehenden politischen System in Argentinien vorhatte. Nach Davos hat er aber immerhin "den Boss" mitgebracht. Der Boss ("El Jefe"), das ist seine Schwester Karina Milei, die seine Wahlkampagne gemanagt hat, jetzt seine Generalsekretärin ist und als die geheime Kraft hinter seiner Präsidentschaft gilt. Sie begleitet ihn hier in Davos überallhin. Nur nicht auf die Bühne. Da steht er nun ohne sie, mit den üblichen wirren Haaren, die Brille vorn auf die Nase gerutscht am Rednerpult und doziert. Sehr professoral, schließlich war er ja auch jahrzehntelang Professor für Volkswirtschaft. Sein Thema: die Segnungen des Kapitalismus oder, wie er es nennt, des freien Unternehmenskapitalismus. Und das Elend des Gegenteils. Milei sagt: "Sozialismus ist eine gewaltvolle Idee, die immer zu Armut führt."