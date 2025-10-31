Die Krisenfirma Thyssenkrupp Steel Europe trennt sich von ihrem Chef. Seine Nachfolgerin hat sich mit einem harten Sanierungspaket Respekt erworben – auch bei der Gewerkschaft.

Das Unternehmen ist Deutschlands größter Stahlhersteller, doch es steckt in der Krise, muss Tausende Jobs streichen und wird möglicherweise an einen indischen Konkurrenten verkauft. Der bisherige Chef musste schon nach 14 Monaten wieder gehen. Jetzt übernimmt erstmals eine Frau die Führung bei Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE). Der Aufsichtsrat bestimmte Marie Jaroni zur neuen Vorstandsvorsitzenden. Ein rascher Aufstieg: Die promovierte Metallurgin, die im November 41 wird, sitzt erst seit einem Jahr im Vorstand. Sie erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag.