Von Thomas Hahn, Tokio

Tadashi Yanai ist nicht der Typ, der den Applaus der Politik braucht. Der Gründer und Chef des Bekleidungs-Kaufhauses Uniqlo ist laut Forbes-Magazin der reichste Mann Japans, sein Unternehmen hat längst einen internationalen Zuschnitt. Tadashi Yanai, 73, fürchtet niemanden und sagt, was er denkt. Seine Art kam sicher nicht immer gut an in Japans Regierungskreisen - etwa, wenn Yanai deren Südkorea-Abneigung kritisierte oder im Frühjahr 2022 trotz Wladimir Putins Krieg in der Ukraine zunächst die russischen Uniqlo-Filialen behalten wollte.