In Japan ist es nicht unüblich, für jedes menschliche Problem eine technische Lösung zu finden. So sitzt die Erfinderin Ai Sato, 40, in einem Konferenzraum des Lebensmittelkonzerns Kirin, hoch über den Dächern von Tokio, und erzählt mit strahlendem Gesicht von ihrer Erfindung. Es ist ein Löffel. Der Löffel ist grau, federleicht, er wird per USB-Kabel geladen – und kann potenziell Leben retten.