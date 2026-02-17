Zum Hauptinhalt springen

JapanErfinderin will mit elektrischem Löffel Leben retten

Lesezeit: 5 Min.

Eine Spannung von 0,1 bis 0,5 Milliampere fließt vom Arm durch den Löffel und die Suppe in den Mund und verstärkt die Wirkung der positiv geladenen Teile in Kochsalz auf der Zunge.
Eine Spannung von 0,1 bis 0,5 Milliampere fließt vom Arm durch den Löffel und die Suppe in den Mund und verstärkt die Wirkung der positiv geladenen Teile in Kochsalz auf der Zunge. (Foto: IMAGO/Kyodo News)

Suppen gehören zur japanischen Kultur, aber das darin reichlich vorhandene Salz ist ungesund. Ai Sato hat für den japanischen Lebensmittelkonzern Kirin einen Löffel entwickelt, mit dem man es besser schmecken kann.

Von David Pfeifer, Tokio

In Japan ist es nicht unüblich, für jedes menschliche Problem eine technische Lösung zu finden. So sitzt die Erfinderin Ai Sato, 40, in einem Konferenzraum des Lebensmittelkonzerns Kirin, hoch über den Dächern von Tokio, und erzählt mit strahlendem Gesicht von ihrer Erfindung. Es ist ein Löffel. Der Löffel ist grau, federleicht, er wird per USB-Kabel geladen – und kann potenziell Leben retten.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite