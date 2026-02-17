In Japan ist es nicht unüblich, für jedes menschliche Problem eine technische Lösung zu finden. So sitzt die Erfinderin Ai Sato, 40, in einem Konferenzraum des Lebensmittelkonzerns Kirin, hoch über den Dächern von Tokio, und erzählt mit strahlendem Gesicht von ihrer Erfindung. Es ist ein Löffel. Der Löffel ist grau, federleicht, er wird per USB-Kabel geladen – und kann potenziell Leben retten.
JapanErfinderin will mit elektrischem Löffel Leben retten
Lesezeit: 5 Min.
Suppen gehören zur japanischen Kultur, aber das darin reichlich vorhandene Salz ist ungesund. Ai Sato hat für den japanischen Lebensmittelkonzern Kirin einen Löffel entwickelt, mit dem man es besser schmecken kann.
Von David Pfeifer, Tokio
