Die japanische Regierung hat ein Rekord-Investment-Paket aufgelegt, um die Industrie im Land zu stärken. Welche Hoffnungen damit verbunden sind, zeigt ein Besuch in der Kleinstadt Kitakami, die wie andere vom Niedergang bedroht ist.

Auf den ersten Blick sieht Kitakami aus, wie viele japanische Städte, in die sich kaum ein Tourist verirrt: quadratisch, glanzlos, hyperfunktional und weit entfernt von Tokio. Um den Bahnhof herum finden Besucher ein paar Einkaufsmärkte, Business-Hotels und eine Straße mit Karaoke-Bars und Kneipen. Daneben wachsen ein paar Hochhäuser in die Höhe.