Der Tag an der japanischen Börse beginnt hoffnungsvoll. Der wichtigste japanische Index Nikkei holte am Dienstag kräftig auf, nachdem er am Tag zuvor massiv eingebrochen war. Das Kursbarometer verbuchte kurz vor Mittag (Ortszeit) einen kräftigen Aufschlag von 2957,90 Punkten oder 9,4 Prozent beim Zwischenstand von 34.416,32 Zählern.

Am Montag war der Index um mehr als zwölf Prozent eingebrochen, in der Folge kam es auch an Börsenstandorten in anderen Ländern zu dramatischen Kursverlusten. Der zuletzt deutliche Anstieg der Landeswährung Yen hatte die Kurse der exportabhängigen japanischen Unternehmen stark belastet. Inzwischen hat sich die Stimmung angesichts einer darauffolgenden Abschwächung des Yen laut Händlern jedoch gebessert.

Auch andere asiatische Staaten zeigten zumindest leichte Erholung: Der südkoreanische Kospi-Index stieg um mehr als drei Prozent, die Börsen in Hongkong und auf dem chinesischen Festland reagierten verhalten, gaben jedoch nicht mehr nach.

„Da die japanischen Aktien wieder steigen, werden wahrscheinlich auch die restlichen asiatischen Märkte heute zusammen steigen“, sagte Tomo Kinoshita, globaler Marktstratege bei Invesco Asset Management in Tokio. „Da sich herausstellte, dass der Kursrückgang der japanischen Aktien gestern viel größer war als in Europa und den USA, erkennen die Marktteilnehmer jetzt, dass die Marktbereinigung in Japan gestern übertrieben war.“

An den globalen Märkten hatten Anleger am Montag panisch ihre Anteile verkauft. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe: Einerseits ließ die Euphorie um die Künstliche Intelligenz zuletzt nach, außerdem wird über eine Rezession in den USA spekuliert. Hinzu kommt der starke Anstieg des japanischen Yen in den vergangenen Tagen. In der Folge brachen die Kurse ein – auch in den USA und in Deutschland.

Der Dax rutschte auf 17 000 Punkte ab, so tief wie zuletzt im Februar. Der Dow-Jones-Index verlor gleich zum Handelsstart in New York gut drei Prozent.