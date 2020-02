Die Schimpansen-Forscherin Jane Goodall kämpft seit Jahrzehnten für den Tierschutz. Ein Gespräch über die Sinnlosigkeit von Klimademos - und was man stattdessen tun kann, um den Planeten zu retten.

Jane Goodall, 85, sitzt umgeben von den Stofftieren, die sie durch die Welt begleiten, auf dem Sofa ihres Hotelzimmers in München. Sie besucht hier das Jane-Goodall-Institut Deutschland und hält am Abend eine Rede, in der sie wieder und wieder die Menschen ermahnt: "Wir stehlen uns und unseren Kindern die Zukunft!" Um dagegen zu kämpfen, hält sie Vorträge und sammelt unermüdlich Geld für ihre Projekte. Zeit für ein Gespräch.