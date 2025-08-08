P. B. Balaji muss als neuer Vorstandschef eigentlich keine hohen Erwartungen erfüllen, kann ja nur besser werden: Im April verkaufte der Hersteller gerade einmal 49 Autos.

Von Martin Wittmann

Das Erbe des Vorgängers anzutreten, ist bei Traditionsmarken selten leicht. Man denke an den Boss von Disney, Bob Iger, der 2020 die hervorragend laufenden Geschäfte an Bob Chapek abgab – und sie sich nach dessen Scheitern bald wieder zurückholte. Oder an Pep Guardiola, der einst bei Bayern München auf Champions-League-Sieger Jupp Heynckes folgte – und drei Jahre später wieder ging, ohne einen internationalen Titel geholt zu haben. Der Erfolg kann eine Last sein, wenn man den neuen Job beginnt. Dieses Problem gewiss nicht hat: P. B. Balaji.