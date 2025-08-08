Das Erbe des Vorgängers anzutreten, ist bei Traditionsmarken selten leicht. Man denke an den Boss von Disney, Bob Iger, der 2020 die hervorragend laufenden Geschäfte an Bob Chapek abgab – und sie sich nach dessen Scheitern bald wieder zurückholte. Oder an Pep Guardiola, der einst bei Bayern München auf Champions-League-Sieger Jupp Heynckes folgte – und drei Jahre später wieder ging, ohne einen internationalen Titel geholt zu haben. Der Erfolg kann eine Last sein, wenn man den neuen Job beginnt. Dieses Problem gewiss nicht hat: P. B. Balaji.
Er soll die Traditionsmarke Jaguar wieder in die Spur bringen
P. B. Balaji muss als neuer Vorstandschef eigentlich keine hohen Erwartungen erfüllen, kann ja nur besser werden: Im April verkaufte der Hersteller gerade einmal 49 Autos.
Von Martin Wittmann
