Kommentar von Meike Schreiber, Frankfurt

Man muss es J.P. Morgan schon lassen: Gutes Timing hat die Wall-Street-Bank. Vielleicht war es aber auch einfach Zufall, dass mitten in ein Postbank-Schlamassel die Nachricht platzte, die Wall-Street-Bank J.P. Morgan wolle demnächst auch Privatkunden in Deutschland bedienen. Um gute Stimmung zu machen, womöglich auch bei der Politik, war Bankchef Jamie Dimon dafür sogar extra von New York nach Berlin gereist. Dort lobte er den Standort Deutschland in den höchsten Tönen, allen voran die Hauptstadt für ihre tolle Start-up-Szene.