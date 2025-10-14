Die Warnung kam aus berufenem Munde und noch bevor der Internationale Währungsfonds (IWF) seine neuesten Einschätzungen zur Entwicklung der Weltwirtschaft überhaupt veröffentlicht hatte. „Schaut man nur auf die Gesamtzahlen, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es der Welt gut geht“, erklärte Gita Gopinath vor ein paar Tagen in einer Talkrunde. Tatsächlich jedoch sei sie besorgt, denn ein genauerer Blick zeige, dass die Lage „ausgesprochen heikel“ sei.