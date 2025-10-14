Die Warnung kam aus berufenem Munde und noch bevor der Internationale Währungsfonds (IWF) seine neuesten Einschätzungen zur Entwicklung der Weltwirtschaft überhaupt veröffentlicht hatte. „Schaut man nur auf die Gesamtzahlen, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es der Welt gut geht“, erklärte Gita Gopinath vor ein paar Tagen in einer Talkrunde. Tatsächlich jedoch sei sie besorgt, denn ein genauerer Blick zeige, dass die Lage „ausgesprochen heikel“ sei.
KonjunkturIWF dämpft die deutschen Wachstumshoffnungen
Lesezeit: 3 Min.
Der Internationale Währungsfonds korrigiert seine Prognosen für die Entwicklung der Weltwirtschaft leicht nach oben. Statt in Jubel auszubrechen, schlagen Experten dennoch Alarm.
Von Claus Hulverscheidt, Berlin
80 Jahre SZ:Ohne Demokratie kein Wachstum – und umgekehrt
Die Jahrzehnte des deutschen Wirtschaftswachstums seien „welthistorisch einmalig“, sagt ein Ökonom. Der Grund dafür: Wirtschaft und Demokratie brauchen einander – und da fangen die Probleme an.
Lesen Sie mehr zum Thema