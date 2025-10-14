Zum Hauptinhalt springen

KonjunkturIWF dämpft die deutschen Wachstumshoffnungen

Container auf einem Frachter: Der Welthandel ist nach Ansicht der IWF-Experten in Gefahr.
Container auf einem Frachter: Der Welthandel ist nach Ansicht der IWF-Experten in Gefahr. (Foto: AFP)

Der Internationale Währungsfonds korrigiert seine Prognosen für die Entwicklung der Weltwirtschaft leicht nach oben. Statt in Jubel auszubrechen, schlagen Experten dennoch Alarm.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Die Warnung kam aus berufenem Munde und noch bevor der Internationale Währungsfonds (IWF) seine neuesten Einschätzungen zur Entwicklung der Weltwirtschaft überhaupt veröffentlicht hatte. „Schaut man nur auf die Gesamtzahlen, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es der Welt gut geht“, erklärte Gita Gopinath vor ein paar Tagen in einer Talkrunde. Tatsächlich jedoch sei sie besorgt, denn ein genauerer Blick zeige, dass die Lage „ausgesprochen heikel“ sei.

