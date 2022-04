Ukraine-Krieg kostet Hunderte Milliarden an Wachstum

Von Claus Hulverscheidt und Henrike Roßbach, Berlin

Noch weiß niemand, wie viel menschliches Leid Wladimir Putin und seine Truppen noch über die Ukraine bringen werden. Klar hingegen ist bereits: Der weltwirtschaftliche Schaden, den der russische Präsident mit seinem Überfall auf ein friedliches Nachbarland angerichtet hat, lässt sich schon jetzt nur noch mit hohen dreistelligen Milliardenbeträgen beziffern. Das zeigt der neue globale Konjunkturausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF), mit dem sich die 190 Mitgliedsländer der Institution diese Woche bei ihrer Frühjahrstagung in Washington beschäftigen werden. Zu den Teilnehmern zählt auch Bundesfinanzminister Christian Lindner, der am Dienstagabend Ortszeit in der US-Hauptstadt erwartet wurde.