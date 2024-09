Alles in allem geht es um Strafzettel in Millionenhöhe. Allein in Meran in Südtirol – bei deutschen Urlaubern besonders beliebt – summiert sich der Betrag auf mehr als 230 000 Euro. Dort liegen bei den Behörden etwa 4000 Strafzettel für ausländische Touristen auf Halde. In anderen italienischen Städten wie Rom, Bozen oder Florenz sieht es ähnlich aus.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts ist Italien jetzt wieder komplett an einem System beteiligt, das innerhalb der EU den Austausch von Fahrzeug- und Halterdaten regelt – zum Beispiel bei Tempodelikten, Fahren ohne Sicherheitsgurt oder Überfahren einer roten Ampel. Da Italien wiederholt Daten auch für andere Verstöße abgerufen hatte, gab das Kraftfahrt-Bundesamt seit Juli vergangenen Jahres keine Informationen mehr weiter.

Der Verkehrsminister der italienischen Rechtsregierung, Vizeministerpräsident Matteo Salvini, führte dies kürzlich im Parlament in Rom auf „technische Probleme mit dem System“ zurück, die nun aber behoben seien. Auch Österreich und die Niederlande hatten den Austausch mit Italien deshalb blockiert. Vom Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg hieß es auf Anfrage der dpa dazu: „Mittlerweile sind von italienischer Seite Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen worden.“