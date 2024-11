Im Süden des griechischen Peloponnes, wo eines der besten Olivenöle der Welt produziert wird, standen die Bauern gerade vor einer schwierigen Entscheidung: Sollten sie nach einem langen, ungewöhnlich heißen und regenfreien Sommer trotzdem bereits Ende Oktober mit der Ernte der Olivenbäume beginnen und damit nach der gängigen Formel eine besonders hohe Qualität bei geringerer Menge erwirtschaften – oder noch abwarten in der Hoffnung auf Regen, was größere Oliven und damit vollere Tanks verspräche. Jetzt weiß man: Wer um des höheren Ertrags willen noch wartete, hat in diesem Jahr alles richtig gemacht: Am 11. November öffneten sich die Himmelsschleusen, und es begann ausgiebig zu regnen, was die trockenen Bäume und ihre häufig verschrumpelten Früchte schon nach wenigen Tagen aufleben ließ.