Italien erinnert sich gerade an die Krisenstimmung, die im Jahr 2022 herrschte. Damals, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wurden italienische Supermärkte teils nur spärlich beleuchtet, es gab Restaurants, in denen man bei Kerzenlicht aß, und man hörte von Hotels, die Aufpreise für den Gebrauch der Klimaanlage verlangten. Alles, um Energie zu sparen.