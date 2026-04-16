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Hohe PreiseDrosselt Italien bald die Klimaanlage?

Lesezeit: 4 Min.

Während sich Touristen in der italienischen Sommerhitze versuchen abzukühlen, hier ein Bild von 2025, laufen in den Häusern die Klimaanlagen. In diesem Jahr könnte es angesichts hoher Preise Temperaturgrenzen für die Geräte geben.
Während sich Touristen in der italienischen Sommerhitze versuchen abzukühlen, hier ein Bild von 2025, laufen in den Häusern die Klimaanlagen. In diesem Jahr könnte es angesichts hoher Preise Temperaturgrenzen für die Geräte geben. Antonio Masiello/Getty Images

Energie ist in Italien enorm teuer geworden, auch weil das Land stark vom Gas abhängig ist. Nun diskutiert man viele Maßnahmen – von mehr Home-Office bis Temperaturgrenzen in Innenräumen.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Italien erinnert sich gerade an die Krisenstimmung, die im Jahr 2022 herrschte. Damals, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wurden italienische Supermärkte teils nur spärlich beleuchtet, es gab Restaurants, in denen man bei Kerzenlicht aß, und man hörte von Hotels, die Aufpreise für den Gebrauch der Klimaanlage verlangten. Alles, um Energie zu sparen.

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