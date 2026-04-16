Italien erinnert sich gerade an die Krisenstimmung, die im Jahr 2022 herrschte. Damals, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wurden italienische Supermärkte teils nur spärlich beleuchtet, es gab Restaurants, in denen man bei Kerzenlicht aß, und man hörte von Hotels, die Aufpreise für den Gebrauch der Klimaanlage verlangten. Alles, um Energie zu sparen.
Hohe PreiseDrosselt Italien bald die Klimaanlage?
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Energie ist in Italien enorm teuer geworden, auch weil das Land stark vom Gas abhängig ist. Nun diskutiert man viele Maßnahmen – von mehr Home-Office bis Temperaturgrenzen in Innenräumen.
Von Elisa Britzelmeier, Rom
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