Die Elite der Cybersicherheit trifft sich in Thailand, um über weltweite Probleme mit Hackerangriffen zu sprechen. Die Veranstaltung ist finster, was die Aussichten angeht – aber zumindest heiter im Vortrag.

Vielleicht wird die Welt gar nicht mit einem Knall untergehen, sondern mit einem Piepsen. Das ist so ein Gedanke, der einem kommen kann, wenn man sich auf einem Treffen von etwa 200 Cyber-Sicherheitsexperten wiederfindet, unter Sonne und Palmen, in Khao Lak, Thailand. Dort wurde Anfang dieser Woche in einem Luxushotel zum „Security Analysts Summit“ (SAS) geladen.