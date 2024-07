Technikausfälle führen derzeit weltweit zu großen Problemen bei Computersystemen. Der Berliner Flughafen hat vorübergehend den Flugverkehr gestoppt. Aufgrund einer technischen Störung seien alle Flüge am Berliner Flughafen bis 10 Uhr eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Wie der RBB berichtete, soll es zu einem Serverausfall gekommen, und mehrere Notsysteme sollen angesprungen sein. Dafür gab es aber keine Bestätigung. Die Flughafengesellschaft der BER rechnet damit, dass bald wieder Maschinen starten können.

Auch die An - und Abflüge von vier Airlines am Hamburger Flughafen sind betroffen, wie eine Sprecherin des Flughafens erklärte. Es seien Eurowings, Ryanair, Vueling, Turkish Airlines. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen.

An anderen Flughäfen weltweit sind ebenfalls Verbindungen verspätet oder fallen aus. In Großbritannien kann der Nachrichtenkanal Sky News nicht senden. Auch andere Medien und Banken in mehreren Ländern sind betroffen.

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sagte alle geplanten Operationen an diesem Freitag an ihren Standorten in Kiel und Lübeck aufgrund der Störungen ab. Das teilte die Klinik auf ihrer Internetseite mit.

Auf Allestörungen.de mehren sich zudem Störungsmeldungen bei den großen Cloud-Anbietern Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud. Offenbar hängen die weltweiten Ausfälle damit zusammen. Wie die New York Post“ berichtet, gab Microsoft mittlerweile bekannt, dass der Ausfall seiner Cloud-Dienste in der zentralen US-Region behoben wurde.