Das Gebäude der israelischen Börse in Tel Aviv.

Von Victor Gojdka

Wer der Spur des Geldes folgt, kann zu interessanten Einsichten kommen. In Unmengen von Börsendaten wollen zwei US-Rechtsprofessoren mehrere Auffälligkeiten entdeckt haben: An unterschiedlichen Börsen könnten Anleger auf einen Kurssturz israelischer Aktien gewettet haben - bereits vor dem Terrorangriff der Hamas. Die SZ hat zusammengetragen, was bislang bekannt ist.