Israel hat im Jahr 2025 den Rekord für Rüstungsexporte gebrochen. Das gab das israelische Verteidigungsministerium an diesem Dienstag bekannt. Insgesamt seien im Jahr 2025 Verträge in Höhe von 19,2 Milliarden US-Dollar (17,7 Milliarden Euro) abgeschlossen worden, ein Anstieg von nahezu 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 36 Prozent der Exporte gingen demnach nach Europa. An welche Länder genau wird in dem veröffentlichten Bericht nicht aufgeschlüsselt.
IsraelKrieg als Verkaufsargument
Der Staat Israel und israelische Rüstungsfirmen haben 2025 mit dem Ausland Verträge im Wert von 19 Milliarden Dollar abgeschlossen. Ein Rekord. Systeme, die in Gaza, Libanon und Iran im echten Einsatz erprobt wurden, sind weltweit gefragt.
Von Sina-Maria Schweikle, Tel Aviv
