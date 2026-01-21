Der deutsche Raketenhersteller Isar Aerospace hat den geplanten zweiten Testflug seiner Spectrum-Rakete verschoben. Das Unternehmen begründete dies in einer Mitteilung am frühen Nachmittag damit, dass es Probleme mit einem Druckventil gebe. Nähere Details gab es zunächst nicht. Ein neues angepeiltes Startdatum solle in Kürze bekanntgegeben werden. Im Vorfeld hatte Firmenchef Daniel Metzler von weiteren Startfenstern am Donnerstag und Freitag gesprochen.

Zuvor waren die Startvorkehrungen am norwegischen Startplatz Andøya bereits weit gediehen. Das Start-up aus Ottobrunn bei München hatte seine Rakete Ende März 2025 zum ersten Testflug abheben lassen. Der Flug dauerte lediglich 30 Sekunden, bevor die Rakete ins Meer stürzte. Laut Isar Aerospace hatte das Kontrollzentrum den Flug abgebrochen und die Rakete kontrolliert ins Meer fallen lassen. Damals gab es unter anderem Probleme mit einem Ventil und dem Tankdruck. Daraufhin hatten die Ingenieure das Design für die Ventile von acht auf zwei Varianten reduziert.

Die Spectrum soll nach der Serienreife Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden bringen. Nach Angaben von Metzler ist Isar Aerospace bis 2028 ausgebucht. Unter anderem hat das Start-up bereits Aufträge von EU und europäischer Raumfahrtagentur Esa erhalten. In diesem Jahr will die Firma bis zu viermal starten, 2027 sollen sechs bis acht Starts folgen. Sollte die Spectrum auch beim zweiten Flug nicht den Erdorbit erreichen, könnte die dritte Rakete noch im ersten Halbjahr starten, so das Unternehmen.