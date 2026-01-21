Zum Hauptinhalt springen

RaumfahrtIsar Aerospace verschiebt Testflug

Erstflug der „Spectrum“-Rakete Ende März vergangenen Jahres am Startplatz Andøya im Norden Norwegens.
Erstflug der „Spectrum“-Rakete Ende März vergangenen Jahres am Startplatz Andøya im Norden Norwegens. (Foto: Isar Aerospace)

Das Münchner Start-up wollte die erste deutsche Transportrakete am Mittwoch in den Erdorbit bringen. Doch Probleme mit einem Druckventil verzögern den Flug.

Der deutsche Raketenhersteller Isar Aerospace hat den geplanten zweiten Testflug seiner Spectrum-Rakete verschoben. Das Unternehmen begründete dies in einer Mitteilung am frühen Nachmittag damit, dass es Probleme mit einem Druckventil gebe. Nähere Details gab es zunächst nicht. Ein neues angepeiltes Startdatum solle in Kürze bekanntgegeben werden. Im Vorfeld hatte Firmenchef Daniel Metzler von weiteren Startfenstern am Donnerstag und Freitag gesprochen.

Zuvor waren die Startvorkehrungen am norwegischen Startplatz Andøya bereits weit gediehen. Das Start-up aus Ottobrunn bei München hatte seine Rakete Ende März 2025 zum ersten Testflug abheben lassen. Der Flug dauerte lediglich 30 Sekunden, bevor die Rakete ins Meer stürzte. Laut Isar Aerospace hatte das Kontrollzentrum den Flug abgebrochen und die Rakete kontrolliert ins Meer fallen lassen. Damals gab es unter anderem Probleme mit einem Ventil und dem Tankdruck. Daraufhin hatten die Ingenieure das Design für die Ventile von acht auf zwei Varianten reduziert.

Die Spectrum soll nach der Serienreife Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden bringen. Nach Angaben von Metzler ist Isar Aerospace bis 2028 ausgebucht. Unter anderem hat das Start-up bereits Aufträge von EU und europäischer Raumfahrtagentur Esa erhalten. In diesem Jahr will die Firma bis zu viermal starten, 2027 sollen sechs bis acht Starts folgen. Sollte die Spectrum auch beim zweiten Flug nicht den Erdorbit erreichen, könnte die dritte Rakete noch im ersten Halbjahr starten, so das Unternehmen.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Raumfahrt
:Ein Raketenstart entscheidet über Europas Zukunft

Wenn das Münchner Start-up Isar Aerospace in den nächsten Tagen eine Transportrakete ins All bringt, geht es um die Sicherheit des Kontinents. Und die Frage, wie man sich unabhängiger von den USA machen kann.

SZ PlusVon Thomas Fromm und Dieter Sürig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite