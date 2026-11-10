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Raumfahrt„Wir haben die Technologie, wir müssen sie nur bauen"

Lesezeit: 4 Min.

Collage: Janina Lahn/SZ, Bild: Friedrich Bungert

Eine Raketenfirma hochzuziehen, ist selbst Raketenwissenschaft. Das Münchner Start-up Isar Aerospace hat bisher schon viel richtig gemacht.

Von Helmut Martin-Jung und Dieter Sürig

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Als Daniel Metzler 2018 mit zwei Kommilitonen die Firma Isar Aerospace gründete, war er noch Masterstudent der Technischen Universität München. Mit einem Maschinenbau-Bachelor der TU Wien war er nach München gekommen, um Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Er sei geblieben, weil München das beste Umfeld für ein deutsches Raumfahrt-Start-up geboten habe.

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Isar-Aerospace-Gründer Metzler
:„Brauchen wir zwei, drei, vier, fünf Versuche? Wir werden es rausfinden“

Das Start-up Isar Aerospace steht vor dem zweiten Testflug und nimmt die größte Raketenfabrik Europas in Betrieb. Gründer Daniel Metzler spricht über undichte Heliumtanks, größere Raketen und ihre Wiederverwendbarkeit.

SZ PlusInterview von Dieter Sürig

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