Eine Raketenfirma hochzuziehen, ist selbst Raketenwissenschaft. Das Münchner Start-up Isar Aerospace hat bisher schon viel richtig gemacht.

Als Daniel Metzler 2018 mit zwei Kommilitonen die Firma Isar Aerospace gründete, war er noch Masterstudent der Technischen Universität München. Mit einem Maschinenbau-Bachelor der TU Wien war er nach München gekommen, um Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Er sei geblieben, weil München das beste Umfeld für ein deutsches Raumfahrt-Start-up geboten habe.