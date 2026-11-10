Als Daniel Metzler 2018 mit zwei Kommilitonen die Firma Isar Aerospace gründete, war er noch Masterstudent der Technischen Universität München. Mit einem Maschinenbau-Bachelor der TU Wien war er nach München gekommen, um Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Er sei geblieben, weil München das beste Umfeld für ein deutsches Raumfahrt-Start-up geboten habe.
Raumfahrt„Wir haben die Technologie, wir müssen sie nur bauen"
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Eine Raketenfirma hochzuziehen, ist selbst Raketenwissenschaft. Das Münchner Start-up Isar Aerospace hat bisher schon viel richtig gemacht.
Von Helmut Martin-Jung und Dieter Sürig
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