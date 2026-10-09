Zum Hauptinhalt springen

Isabella Weber„Die AfD tritt die Interessen der Menschen mit Füßen“

Lesezeit: 7 Min.

Die Ökonomin Isabella Weber.
Die Ökonomin Isabella Weber.
Foto: Xander Heinl

Die Ökonomin Isabella Weber schlägt eine neue Wirtschaftspolitik vor, um den Aufstieg rechtsextremer Politiker zu bremsen: Die Menschen sollen sich Wohnen, Heizen und Essen wieder leisten können.

Interview von Alexander Hagelüken

SZ bei Google bevorzugen

Die SZ trifft Isabella Weber in Berlin. Die 38-Jährige, die in den USA lehrt, wurde durch ihre Vorschläge zur Eindämmung der Inflation bekannt. Jetzt schlägt sie in ihrem neuen Buch „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ vor, wie sich der Erfolg rechter Politiker von Donald Trump bis zur AfD stoppen lässt.

Zur SZ-Startseite

Wirtschaftspolitik
:Wie eine AfD-Regierung den deutschen Wohlstand schrumpft

Die AfD führt bundesweit und in Sachsen-Anhalt in den Umfragen. Was passiert wirtschaftlich in Deutschland, wenn sie an die Macht kommt?

SZ PlusVon Alexander Hagelüken

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite