Isabella Weber„Die AfD tritt die Interessen der Menschen mit Füßen“

Die Ökonomin Isabella Weber schlägt eine neue Wirtschaftspolitik vor, um den Aufstieg rechtsextremer Politiker zu bremsen: Die Menschen sollen sich Wohnen, Heizen und Essen wieder leisten können.

Die SZ trifft Isabella Weber in Berlin. Die 38-Jährige, die in den USA lehrt, wurde durch ihre Vorschläge zur Eindämmung der Inflation bekannt. Jetzt schlägt sie in ihrem neuen Buch „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ vor, wie sich der Erfolg rechter Politiker von Donald Trump bis zur AfD stoppen lässt.