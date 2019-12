Die Fabrik ist ein moderner Zweckbau in Weiß und Beige. Er steht am Rande von Piaseczno, einem Städtchen in der Nähe von Warschau, dort, wo die Einfamilienhäuser enden und die Felder anfangen. Zwei Etagen hoch, neben der Rezeption ein kleiner Laden, in dem Mitarbeiter die firmeneigenen Produkte zu Sonderpreisen kaufen können. Alles ist hell, auch die Wände sind in Weiß-Beige gehalten. Und überall ist sehr viel Platz.

Wenn ein Gast kommt, springt Irena Eris von ihrem Schreibtisch im obersten Stock der Fabrik auf, drückt kräftig die Hand und führt zum Couchtisch. Durch ein großes Fenster fällt helles Licht in ihr Büro. Wenn die Chefs, also sie selbst, ihr Sohn und ihr Mann, keine Besprechungen haben, stehen die Türen ihrer Büros meist offen. Sie ermuntern die Mitarbeiter, mit Problemen gleich zu ihnen zu kommen. So will Eris sein: zugänglich, bodenständig, uneitel. Und so soll auch die Firma sein, die ihren Namen trägt: Dr. Irena Eris, die Kosmetikweltmarke aus Polen, das einzige nicht französische Unternehmen, das in die exklusive, französische Luxusmarken-Vereinigung Comité Colbert aufgenommen wurde, dem zurzeit 84 Firmen wie Chanel, Lancôme oder Dior angehören.

Irena Eris, die Frau hinter der Marke, hält nichts von Schaumschlägerei, obwohl die sonst nicht unüblich ist in ihrer Branche. Sie verachtet Scharlatane. "Immer wieder kommen neue Elixiere auf den Markt, die ewige Jugend versprechen", sagt die Konzernchefin. "Wir sind da eher bodenständig, verheißen keine Wunder, sondern bieten Forschung auf allerhöchstem Niveau." Nun gut, auch das hat man schon mal gehört. Eris erzählt gern von Seriosität und von wissenschaftlicher Präzision, immer und immer wieder betont sie diese Werte - sie sind ihr Markenkern. "Wir haben einen Ruf zu verlieren, für den ich mit meinem Namen stehe", sagt die 69-Jährige. "Es dauert viele Jahre, um eine renommierte Marke wie Dr Irena Eris aufzubauen - und manchmal nur fünf Minuten, um alles zu verspielen." Der wackelige Boden, auf dem die Glaubwürdigkeit von Kosmetikprodukten steht, ist ihr bewusst.

Millionen gehen jährlich über die Ladentische

In Polen kennt fast jeder die Marke, laut einer Umfrage haben 93 Prozent der polnischen Verbraucher von Dr. Irena Eris gehört. In Deutschland kennen sie nur Eingeweihte. Daran lässt sich gut die Interessensschieflage der beiden Nachbarländer zueinander erkennen: Die Polen schauen seit jeher auf Deutschland und seine Wirtschaft, fast die Hälfte von ihnen lernt Deutsch in der Schule. Aber umgekehrt war die Beachtung wesentlich geringer. Erst kürzlich dokumentierte das "Deutsch-polnische Barometer", ein gemeinsames Projekt der Konrad-Adenauer-Stiftung, des Warschauer Instituts für Öffentliche Angelegenheiten und der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, ein gesteigertes Interesse der Deutschen am polnischen Nachbarland. Für Dr. Irena Eris eine willkommene Entwicklung.

Ihr bisheriger Erfolg lässt sich jetzt schon in beeindruckende Zahlen fassen: Rund 30 Millionen Dosen und Tuben mit Pflegeprodukten verkauft der Konzern jedes Jahr in 60 Ländern der Welt. Einige polnische Firmen machen etwas mehr Umsatz, doch im ganzen Land ist es nur Eris gelungen, eine Marke aufzubauen, der eine Aura von Luxus anhaftet. Darum auch die Mitgliedschaft im Comité Colbert. Damals, 2012, als alle Clubmitglieder der Aufnahme zustimmten, war die sonst so nüchterne Eris zutiefst gerührt. "Es war ein großartiges Gefühl, ein Stück Genugtuung und jede Menge Stolz", erinnert sie sich. "Wir spielten auf einmal in der höchsten Liga, die Strahlkraft unserer Marke nahm sprunghaft zu." Schließlich haben die ehrenwehrtesten Häuser der Welt, die oft auf 300 Jahre zurückblicken, dem Newcomer aus Polen Exzellenz bescheinigt. "Dabei reicht unsere Geschichte gerade mal 36 Jahre zurück", sagt Eris.

Alles begann 1983. Polens Wirtschaft lag brach, die Panzer, mit denen das kommunistische Regime den Volksaufstand der Gewerkschaft Solidarność zu ersticken suchte, rollten noch immer durch die Straßen. Die junge Pharmazeutin, die an der Berliner Humboldt-Universität promoviert hatte, arbeitete in der Forschungsabteilung des größten staatlichen Pharma-Unternehmens - ein an sich sehr begehrter Job. Dort schien aber niemand ihr Wissen und ihre Qualifikation zu brauchen. "Ich hatte Träume, wollte etwas Sinnvolles machen, mich verwirklichen", sagt Eris. "Dort saßen die Leute ihre Zeit meist nur ab." Ihre Mutter gab ihr etwas Geld, um eine eigene Firma zu gründen. Und Eris beschloss, dem Unternehmen ihren Namen zu geben: "Es war für mich wie eine Verpflichtungserklärung: Ich bin für die Qualität des Produkts verantwortlich."

Der Anfang war schwer, der Arbeiter- und Bauernstaat tat alles, um die Entstehung erfolgreicher Privatunternehmen zu verhindern. Das Kapital der Mutter reichte gerade, um einen 50 Quadratmeter großen Raum in Piaseczno anzumieten, in dem früher eine Bäckerei war. Dort begann Eris ihre Creme mit einem selbst gebauten Mischer in einem Metalltopf zu mixen. Zuerst machte sie nur eine Creme, "Dr Irena Eris halbfett". Sie packte sie selbst per Hand in die Dosen, die ihr Mann Henryk Orfinger in einem kleinen Handwerksbetrieb bestellte. Damals arbeitete Orfinger im Verkehrsministerium und fuhr nach Feierabend mit seinem kleinen Polski Fiat durch das Land, um die privaten Kioske mit der Creme seiner Frau zu beliefern. Die Staatsläden wollten - trotz leerer Regale - nicht mit einer privaten Produzentin zusammenarbeiten. Es blieb kaum Zeit, um sich Gedanken über Strategien zur Markenbildung zu machen. Weder Eris noch ihr Mann hatten Ahnung von Marketing, das es im Kommunismus sowieso gar nicht gab. "Ich war naiv, ich dachte, wenn ich ein gutes Produkt habe, wird alles andere von selbst laufen", sagt die Unternehmerin.

Detailansicht öffnen Das Labor ist das Herz des Unternehmens. Eris ist promovierte Pharmazeutin. (Foto: Szymon Szczesniak)

"Wie wichtig eine Marke ist und wie man sie aufbaut, das war mir nicht im Ansatz klar." Was ihr hingegen klar war: Der Aufbau eines Unternehmens ist harte Arbeit - und die kann sie als Frau genauso gut erledigen wie jeder Mann. Als Eris ihre Firma startete, war ihr Sohn Paweł gerade sieben Jahre alt. Sie arbeitete bis tief in die Nacht, zu Hause und im Betrieb, doch all das fand sie normal. "Meine Eltern haben mir immer gesagt: Du musst Bildung haben, du musst selbstständig sein und in der Lage, für dich selbst zu sorgen", erinnert sich Eris. "Viele Frauen im kommunistischen Polen wurden so erzogen, alle meine Freundinnen waren berufstätig." Auch für ihren Mann war es normal, dass seine Frau einen Vollzeitjob hat. Orfinger übernahm das Management, die Finanzen und den Vertrieb, blieb aber immer im Schatten seiner Frau. Zu Hause half er bei allen Alltagsaufgaben aus. "Paweł ging in den Kindergarten, besuchte die Ganztagsschule", sagt Eris. "Und wenn wir beruflich verreisen mussten, sprang die Oma ein." Die Großeltern freuten sich, ihren Enkel öfter zu sehen. 1993 brachte sie ihren zweiten Sohn zur Welt. "Im Nachhinein muss ich sagen: Die Volksrepublik hat bei der Emanzipierung der Frau eine positive Rolle gespielt", sagt Eris. "Sie gab den Frauen zumindest die Chance, der traditionellen Rollenverteilung zu entfliehen."

Dennoch war sie froh, als die Volksrepublik 1989 kollabierte. Ihre Firma Dr Irena Eris wuchs plötzlich rasant. Die Polinnen kannten bereits die Qualität der Produkte und blieben der Marke auch treu, als der Markt nach der Wende mit berühmten Kosmetikmarken aus Frankreich, Japan oder den USA überschwemmt wurde. Eris nahm Bankkredite auf, kaufte moderne Maschinen in der Schweiz, baute eine neue Fabrik und auch ein eigenes Forschungslabor. "Wir müssen kreativ sein, selbst Trends setzen, wenn wir im Markt bleiben wollen", sagt sie mit ihrer kräftigen und selbstbewussten Stimme. Ihre Forscher haben bereits sieben Patente registriert, fast ein Dutzend steckt gerade in der Pipeline. Sie publizieren in den renommiertesten Fachzeitschriften der Welt und nehmen an wichtigen Dermatologiekongressen teil. "Viele Konkurrenten geben Geld lieber für Marketing als für Forschung aus", sagt die Pharmazeutin. "Das halte ich für einen Fehler."

Eris verzichtet auf einen Börsengang: Sie will lieber unabhängig bleiben

Anstatt die Produktion immer schneller zu steigern, verfolgt Eris einen anderen Ansatz, den sie "ganzheitlich" nennt. Ende der 1990er-Jahre entschloss sie sich, ihre Marke noch auszuweiten und öffnete eigene Schönheitssalonsund drei Luxushotels, in denen sie Spa-Behandlungen anbietet. Hätte ihre Firma Aktionäre, wäre es wahrscheinlich schwierig, diese von diesem riskanten Schritt zu überzeugen. Doch ein Börsengang war nie eine Option. "Wir brauchen das Geld nicht. Wir wollen uns auch nicht ständig vor Aktionären rechtfertigen müssen, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen." In der Tourismus- und Hotelbranche sind die Margen sehr klein - und die Schwankungen groß, das mögen Anteilhaber nicht. "Klar, Hotellerie ist nicht so einfach", gibt Eris zu. "Aber mir geht es nicht nur ums Geld. Ich will etwas Schönes aufbauen, worauf ich stolz sein kann - und nicht die Vermehrung des Vermögens verwalten." Die Spa-Hotels "Krynica ZdrÓj", "Polanica ZdrÓj" und "WzgÓrza Dylewskie" gehören zu den besten in Polen. An der Wand neben dem Pool leuchtet der Markenname im genau richtigen Licht, um gleichzeitig uneitel und dennoch luxuriös zu wirken.

Der Erfolg des Unternehmens hat auch Schattenseiten, denn eigentlich steht Eris nicht gern im Rampenlicht. "Aber ich versuche immer, ich selbst zu bleiben." Anonymität kommt sowieso nicht infrage: "Mit meinem Namen als Marke muss ich natürlich mein Gesicht zeigen - sonst wäre das Produkt nicht glaubwürdig." Anders als manche Kolleginnen und Kollegen aus der Mode- und Kosmetikbranche umgibt sie sich nicht mit Luxus - es würde schließlich nicht zur Marke passen, die immer auch bodenständig bleiben will. Die Familie lebt seit vielen Jahren im selben Haus. Eris besitzt keine Yacht, kein Privatflugzeug und noch nicht einmal ein Smartphone. Sie will nicht 24 Stunden pro Tag erreichbar sein. Der Urlaub dauert aber selten länger als eine Woche.

‹ › So sieht Eris' Markenwelt aus: 2017 unterstützte die Unternehmerin die Offshore-Segel-EM in ihrem Land. Bild: Robert Hajduk - ShutterSail.com

‹ › Sie betreibt eine eigene gleichnamige Hotelkette mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem luxuriösen Spa-Bereich.

‹ › Angefangen hat sie mit einer einzigen Creme: "Dr Irena Eris halbfett". Heute ist das Portfolio wesentlich größer. Bild: www.PiotrStoklosa.com

‹ › Seit 2007 sponsert Eris ein medienwirksames Golftunier für Frauen in Masuren. Bild: Marek Darnikowski Wird geladen ...

In diesem Jahr übernahm der 44-jährige Sohn, Paweł Orfinger, der zuvor jahrelang in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens gearbeitet hatte, vom Vater den Vorstandsvorsitz. "Mein Mann und ich arbeiten aber weiter und werden ihn unterstützen, wenn er es braucht", sagt Eris. Um Geld muss sie sich jedenfalls keine Sorgen machen: Das Familienvermögen liegt bei 615 Millionen Złoty, rund 140 Millionen Euro, schätzt das Magazin Forbes. Im Labor, wo alles angefangen hat, taucht Eris heute nur noch selten auf. Dafür widmet sie sich der Markenpflege - heute tut sie das bewusst. "Wenn man eine gute Marke hat, muss man ständig beweisen, dass sie es auch verdient, oben zustehen", sagt sie. Deswegen investiert sie inzwischen auch viel ins Image.

Sie sponsert seit 2007 ein Golfturnier in Masuren, das zu den wichtigsten Frauenturnieren in Polen gehört. Dort schwingen dann berühmte Golferinnen ihre Schläger vor Eris' Firmennamen. Sie ist auch Schirmherrin der Baltischen Oper in Danzig. Und 2017 unterstützte sie die Offshore-Segel-EM - weil Segeln auch ein "schöner Sport" sei und alles zur Marke passe, was schön ist und schön macht. Sie bleibt ihrer Markenbotschaft in allen Lebensfacetten treu. Dr. Irena Eris stand auf dem Segel eines der Boote, das weiß in der Sonne leuchtete vor dem blauen Danziger Himmel. "Ich mache selbst zwar nur wenig Sport, doch Bewegung, frische Luft und Erholung sind so wichtig für das Wohlbefinden", sagt Irena Eris. "Was den Menschen wirklich schön macht, ist sein Innenleben. Wer sympathisch ist, hat immer eine Ausstrahlung." Natürlich.