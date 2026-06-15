Es ist ein Ende in Sicht im Iran -Krieg, am Sonntag haben sich die USA und Iran auf ein Friedensabkommen verständigt. US-Präsident Donald Trump und der iranische Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi hatten eine ‌erste Einigung bekanntgegeben. Details sind noch zu klären, doch es heißt, dass schon am Freitag die Straße von Hormus wieder öffnen soll, die Iran nach den israelisch-amerikanischen Angriffen seit Ende Februar blockiert hatte.

Trump kündigte an, die Meerenge, durch die in normalen Zeiten ein Fünftel des globalen Öltransports läuft, werde gebührenfrei geöffnet und die Seeblockade iranischer Häfen durch die US-Marine beendet. Damit dürfte auch der Nachschub von Rohöl, Flüssiggas und Dünger aus dem Golf rasch wieder anlaufen, die Preise dürften mittelfristig fallen, was wiederum die Konjunktur stützen sollte. Die Börsen in Asien feiern die Einigung heute bereits, auch der Dax stieg wieder – und der Ölpreis gab deutlich nach.

Am Montag fielen die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit März. Nordsee-Öl der Sorte Brent verbilligte sich um 4,1 Prozent auf 83,75 ⁠Dollar je Barrel. US-Leichtöl der Sorte WTI gab um 4,7 Prozent auf 80,87 Dollar nach.

Der Ölhandel dürfte sich normalisieren

„Die geopolitische Risikoprämie, die in den Rohölpreis eingepreist war, wird nun ‌recht aggressiv abgebaut, da Händler die Aussicht auf wiederhergestellte Ölströme einpreisen“, sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, der Nachrichtenagentur Reuters. Investoren beobachten zudem mit Vorsicht, wie schnell die Produzenten im Nahen Osten die Ölförderung und -exporte nach den Kriegsschäden ⁠wieder aufnehmen können und ob weitere ‌Schiffe in die ‌Region einlaufen werden.

Die Europäische Zentralbank bleibt aber weiter vorsichtig. „Selbst wenn die Meerenge von Hormus demnächst wieder befahrbar sein sollte, wird es Monate dauern, bis sich das Ölangebot wieder normalisiert“, erklärte ⁠Bundesbank-Präsident Joachim Nagel beim Frankfurt Euro Finance Summit laut Redetext. Er verwies darauf, dass Produktionsstätten in der Region teilweise beschädigt oder außer Betrieb gesetzt wurden und Reserven kleiner werden.

Wenn fiskalpolitische Maßnahmen ‌zur Senkung der Energiepreise wie der Tankrabatt in Deutschland auslaufen, könnte die Inflation wieder steigen. „Wir sind entschlossen, die Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation mittelfristig beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiert“, sagte Nagel.

Auch ohne den Tankrabatt dürften nun die Preise an den Tankstellen fallen. Bis sich jedoch wieder stabile Abläufe entlang der Lieferketten einstellten, werde einige Zeit vergehen, sagte ein Sprecher des ADAC der dpa. „Umgehende Senkungen der Kraftstoffpreise auf das Niveau vor dem Krieg sind daher nicht zu erwarten, zumal auch Infrastruktur beschädigt oder zerstört wurde, die nicht sofort wieder aufgebaut werden kann.“

Dax kratzt an Allzeithoch, Japans Nikkei vermeldet Rekord

Das Rahmenabkommen zwischen USA und Iran veranlasste auch die Anleger zu Aktienkäufen. Der Dax kehrte über die Marke von 25 000 Punkten zurück: Im frühen Handel stieg der Leitindex um 1,7 Prozent auf 25 060 Punkte. Nun wartet bei 25 507 Punkten das Rekordhoch. Für den MDax ging es noch etwas schwungvoller um 2,6 Prozent hoch auf 32 918 Zähler.

Der japanische Leitindex Nikkei kletterte um mehr als fünf Prozent und überstieg damit erstmals die 69 000-Punkte-Marke. Der breiter gefasste Topix rückte in der Spitze um knapp vier Prozent auf 4032 Zähler vor. In Südkorea ⁠legte der technologielastige Leitindex Kospi um bis zu knapp sechs Prozent zu. Die chinesischen Börsen stiegen um rund 1,5 bis 2,5 Prozent.

„Trotz dieser zweifelsohne guten Nachrichten bleiben einige Unwägbarkeiten und offene Fragen“, schrieb der Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler der dpa. Die Anleger nehmen die Absichten aber gerne zur Kenntnis, denn deutlich nachgebende Ölpreise dämpften die Konjunktur- und Inflationssorgen.