5. November 2018, 17:22 Uhr Sanktionen Trump trifft Iran dort, wo es weh tut

Eines hat Iran in großen Mengen: Öl. Wegen der US-Sanktionen wird es das Land nun erneut schwerer haben, den Rohstoff in die Welt zu exportieren.

Die US-Regierung hat am Montag ihre Wirtschaftssanktionen gegen Iran wieder in Kraft gesetzt. Sie treffen vor allem die Ölindustrie des Landes.

Irans Präsident Rohani sprach von einem "Wirtschaftskrieg" gegen sein Land. Iran werde die "illegalen und ungerechten Sanktionen mit Stolz umgehen".

Acht Länder sollen vorerst weiter Geschäfte mit Iran machen dürfen: China, Indien, Südkorea, die Türkei, Italien, Japan, Griechenland und Taiwan



Von Cerstin Gammelin , Berlin, und Paul-Anton Krüger

Irans Präsident Hassan Rohani hat seine Wahl im Jahr 2013 dem Versprechen zu verdanken, er werde den Atomstreit beilegen und Iran von den Sanktionen befreien. Er setzte Verhandlungen mit dem Erzfeind USA gegen massiven Widerstand der Konservativen durch - und muss sich jetzt vorhalten lassen, er habe sich von Amerikanern täuschen lassen. Noch einmal kann er sich das nicht erlauben, und so schlägt er gegenüber US-Präsident Donald Trump harte Töne an.

Die Sanktionen, die Washington am Montagmorgen wieder in Kraft gesetzt hat, geißelte Rohani in einer Fernsehansprache als "Wirtschaftskrieg". Iran werde die "illegalen und ungerechten Sanktionen mit Stolz umgehen, weil sie gegen internationale Regeln verstoßen", sagte er. Die Strafen richten sich gegen die Ölindustrie und die Zentralbank der Islamischen Republik, aber auch gegen die zivile Luftfahrt und die Handelsflotte, die für die Ölexporte des Landes bedeutend ist. Neue Verhandlungen mit den USA machte Rohani davon abhängig, dass die andere Seite ihre Verpflichtungen einhalte - gemeint ist damit das Atomabkommen.

Trump hatte am Freitag gesagt, er sei offen, einen umfassenden Deal zu schließen, wenn damit Iran "für immer der Weg zu Atomwaffen versperrt wird und die gesamte Bandbreite des schädlichen Verhaltens" im Nahen Osten beendet werde. Trump hatte an dem Abkommen vor allem kritisiert, dass die Beschränkungen für die Urananreicherung zwischen den Jahren 2025 und 2030 sukzessive auslaufen und Irans Rolle in Syrien, Libanon, Jemen und im Irak ausgeklammert blieb. Die Befürworter des Abkommens halten dem entgegen, dass das Verhandlungsmandat des UN-Sicherheitsrats nur den Atomstreit umfasst habe und strenge Inspektionen auch nach dem Ende der Laufzeit sicherstellen, dass Iran nicht nach Atomwaffen greifen kann.

In Teheran haben Äußerungen von US-Sicherheitsberater John Bolton und ein zwölf Punkte umfassender Forderungskatalog von Außenminister Mike Pompeo die Wahrnehmung bestärkt, dass die USA auf eine Destabilisierung Irans durch wirtschaftlichen Druck hinarbeiten, die letztlich auf einen Regimewechsel ziele. Irans Währung, der Rial, hat seit April 70 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar eingebüßt, die Inflation erreicht 16 Prozent.

Sanktionen waren nach Einschätzung westlicher Diplomaten zwar maßgeblich dafür, dass Iran sich 2013 auf ernsthafte Verhandlungen einließ. Sie gelten in der internationalen Politik als Mittel, um eine Verhaltensänderung zu bewirken. Allerdings war der Druck auch mit einem konkreten Angebot für Gegenleistungen verbunden. Die Forderungen der Trump-Regierung sind so weitgehend, dass europäische Diplomaten von einer "Kapitulationsaufforderung auf voller Breite" sprachen, die für Iran unannehmbar sei. Sanktionen bleiben dann aber immer noch ein Mittel, um die politischen und wirtschaftlichen Kosten der Gegenseite hochzutreiben, so die Strafen gegen Russland wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim.