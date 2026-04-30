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KonjunkturIran-Krieg bremst deutsches Wachstum

Lesezeit: 3 Min.

Der Iran-Krieg trifft die deutsche Wirtschaft. Anlagen auf dem Gelände des Industrieparks Höchst (Archivfoto).
Der Iran-Krieg trifft die deutsche Wirtschaft. Anlagen auf dem Gelände des Industrieparks Höchst (Archivfoto). Andreas Arnold/dpa

Aufschwung? Ist trotz eines noch guten ersten Quartals nicht in Sicht. Je länger der Krieg  dauert, desto mehr schreckt Inflation die Verbraucher ab und reduziert den Konsum, von dem die deutsche Wirtschaft abhängt.

Von Alexander Hagelüken

Der Iran-Krieg verhindert eine starke Erholung der deutschen Wirtschaft. In den ersten drei Monaten 2026 nahm die Wirtschaftsleistung zwar noch um 0,3 Prozent zu, meldet das Statistische Bundesamt am Donnerstag. Aktuellere Indikatoren zeigen aber deutlich nach unten. „Der Iran-Krieg bremst den Aufschwung aus“, urteilt Sebastian Dullien, Direktor des Instituts für Makroökonomie (IMK).

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