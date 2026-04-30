Der Iran-Krieg verhindert eine starke Erholung der deutschen Wirtschaft. In den ersten drei Monaten 2026 nahm die Wirtschaftsleistung zwar noch um 0,3 Prozent zu, meldet das Statistische Bundesamt am Donnerstag. Aktuellere Indikatoren zeigen aber deutlich nach unten. „Der Iran-Krieg bremst den Aufschwung aus“, urteilt Sebastian Dullien, Direktor des Instituts für Makroökonomie (IMK).