Die US-Regierung will mit einer staatlichen Versicherungsinitiative und militärischen Eskorten die faktische Blockade der Straße von Hormus durch Iran brechen. Doch Reeder und Transportversicherer zweifeln, dass der Plan von Präsident Donald Trump den Schiffsverkehr wirklich wieder in Gang bringt.
Iran-KriegReeder und Versicherer sehen Trumps Hormus-Plan skeptisch
Da Iran allen droht, die die Straße von Hormus befahren wollen, steigen die Ölpreise. Präsident Trump will die Lage mit einer staatlichen Versicherungslösung und Marine-Eskorten für Tanker beruhigen. Reeder und Versicherer sind nicht überzeugt.
Von Herbert Fromme und Anne-Christin Gröger, Köln
