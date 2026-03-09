Zum Hauptinhalt springen

Iran-KriegReeder und Versicherer sehen Trumps Hormus-Plan skeptisch

Lesezeit: 3 Min.

Gefährliche Meerenge: Diese Nasa-Satellitenaufnahme zeigt die Straße von Hormus, die den Golf von Oman (li.) mit dem Persischen Golf verbindet.
Gefährliche Meerenge: Diese Nasa-Satellitenaufnahme zeigt die Straße von Hormus, die den Golf von Oman (li.) mit dem Persischen Golf verbindet. Nasa/dpa

Da Iran allen droht, die die Straße von Hormus befahren wollen, steigen die Ölpreise. Präsident Trump will die Lage mit einer staatlichen Versicherungslösung und Marine-Eskorten für Tanker beruhigen. Reeder und Versicherer sind nicht überzeugt.

Von Herbert Fromme und Anne-Christin Gröger, Köln

Die US-Regierung will mit einer staatlichen Versicherungsinitiative und militärischen Eskorten die faktische Blockade der Straße von Hormus durch Iran brechen. Doch Reeder und Transportversicherer zweifeln, dass der Plan von Präsident Donald Trump den Schiffsverkehr wirklich wieder in Gang bringt.

