Dan Jørgensen hat nichts mehr zu beschönigen, deshalb beginnt er mit Zahlen, die wehtun. Seit den ersten amerikanisch-israelischen Angriffen auf Iran sind 53 Tage vergangen, als der für Energie zuständige Kommissar am Mittwoch in Brüssel vor die Presse tritt. Siebeneinhalb Wochen, in denen die Europäer die Folgen ihrer Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten vorgeführt bekommen, zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren. Seit Beginn des Iran-Kriegs hätten sie mehr als 24 Milliarden Euro zusätzlich für ihre Energieimporte ausgegeben, sagt Jørgensen, „das sind mehr als 500 Millionen Euro am Tag“.