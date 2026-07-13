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Iran-KonfliktSteigender Ölpreis belastet Wirtschaft und Sommerurlauber

Lesezeit: 3 Min.

Sprit wird wieder teurer: Nach der jüngsten Eskalation in Nahost stiegen die Preise an den Tankstellen.
Sprit wird wieder teurer: Nach der jüngsten Eskalation in Nahost stiegen die Preise an den Tankstellen. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wegen der erneuten Eskalation zwischen Iran und den USA wird das Rohöl wieder teurer. Das spürt man an der Tankstelle und den Börsen.

Von Gunnar Herrmann

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Iran und die USA haben sich wieder gegenseitig angegriffen – und prompt ist der Ölpreis erneut gestiegen. Um etwa drei Prozent legte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent am Montagvormittag zu und stieg auf knapp 80 Dollar. Das ist zwar noch weit von den Höchstwerten von mehr als 100 Dollar pro Barrel entfernt, die im April und Mai dieses Jahres erreicht wurden. Aber die Steigerung ist deutlich, und Verbraucher bekamen sie bereits an den Zapfsäulen deutscher Tankstellen zu spüren. Vielerorts waren die Literpreise für Benzin und Diesel bereits vorige Woche deutlich über zwei Euro gestiegen, auch am Montag legten sie leicht zu. Die Börsen reagierten ebenfalls auf die erneute Eskalation des Konflikts, in deren Verlauf US-Präsident Donald Trump am Montagabend die Wiederaufnahme der Seeblockade ankündigte gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren.

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