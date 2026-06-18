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Ifo-PrognoseEnergieschock durch Iran-Krieg kostet Deutsche 34 Milliarden Euro

Lesezeit: 4 Min.

Durch die hohen Energiepreise geben Menschen in Deutschland gerade weniger aus.
Durch die hohen Energiepreise geben Menschen in Deutschland gerade weniger aus. IMAGO/Fotostand / Michael Gründel/IMAGO/Fotostand

Der Inflationsschub nimmt jedem Bürger 400 Euro weg, die er sonst für Konsum hätte. Nach dem Friedensabkommen dürfte die deutsche Wirtschaft erstmals seit vier Jahren stärker wachsen.

Von Alexander Hagelüken

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Der Iran-Krieg war das bestimmende wirtschaftliche Thema der vergangenen Monate. Nachdem sich die USA mit Iran auf ein Abkommen geeinigt haben, hellt sich die Perspektive auf. Das Münchner Ifo-Institut rechnet in seiner neuen Prognose damit, dass die deutsche Wirtschaft nach drei schwachen Jahren 2026 um immerhin 0,8 Prozent wächst – und entsprechend mehr Einkommen für die Menschen schafft. Dabei unterstellen die Forscher, dass der Konflikt im Nahen Osten in den kommenden Wochen wirklich beigelegt wird und die Weltmarktpreise für Energie sinken, so wie es die Terminmärkte vorwegnehmen.

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