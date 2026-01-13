Es ist, als hätte das Regime der Mullahs einen riesigen Mantel. Einen schwarzen Mantel, den sie über das von ihnen beherrschte Land breiten und unter dem sie ihre volle Grausamkeit walten lassen können. Wie viele Menschen, die nichts anderes wollen, als frei und selbstbestimmt zu leben, umgekommen sind, verletzt oder ins Gefängnis geworfen wurden, wird sich erst erweisen, wenn die nahezu totale Blockade des Internets wieder aufgehoben wird.