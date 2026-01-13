Zum Hauptinhalt springen

IranWie Diktaturen dem Internet den Stecker ziehen

Lesezeit: 2 Min.

Damit solche Bilder ins Ausland gelangen können, müssen Regimegegner in Iran Umwege nutzen. Das Internet haben die Mullahs nahezu vollständig blockiert.
Damit solche Bilder ins Ausland gelangen können, müssen Regimegegner in Iran Umwege nutzen. Das Internet haben die Mullahs nahezu vollständig blockiert. (Foto: Getty Images)

Nichts fürchten autoritäre Regimes mehr als die freie Kommunikation rebellierender Bürger. Oft schränken sie die Möglichkeiten ein oder schalten  die Netze ganz ab wie aktuell in Iran. Aber wie geht das? Und: Ginge das auch in Deutschland?

Von Helmut Martin-Jung

Es ist, als hätte das Regime der Mullahs einen riesigen Mantel. Einen schwarzen Mantel, den sie über das von ihnen beherrschte Land breiten und unter dem sie ihre volle Grausamkeit walten lassen können. Wie viele Menschen, die nichts anderes wollen, als frei und selbstbestimmt zu leben, umgekommen sind, verletzt oder ins Gefängnis geworfen wurden, wird sich erst erweisen, wenn die nahezu totale Blockade des Internets wieder aufgehoben wird.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite