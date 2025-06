Von Harald Freiberger und Markus Zydra, Frankfurt/München

Am Sonntag kam die Meldung, dass der Nationale Sicherheitsrat in Iran bald über eine Schließung der Straße von Hormus entscheiden würde. Sollte das Gremium der Parlamentsempfehlung folgen, wäre die weltweite Ölversorgung zum Teil unterbrochen. Das ist eigentlich der Grund für einen Börsen-Crash. Doch nichts dergleichen geschah am Montag: Wie schon in den vergangenen Monaten nehmen die Finanzmärkte große Krisen gelassen auf. Doch was passiert, wenn Iran wirklich Ernst macht? Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen für Verbraucher und Anleger.