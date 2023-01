Gute Stimmung: Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson empfängt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nähe von Kiruna in Nordschweden.

Von Björn Finke, Kiruna

Jetzt wird zurücksubventioniert: Fördern Staaten außerhalb Europas, zum Beispiel die USA, die Ansiedlung von Fabriken für grüne Technologien wie Batterien mit Subventionen, sollen EU-Regierungen künftig mit eigenen Beihilfen locken dürfen. Dies soll verhindern, dass diese wichtigen Werke abwandern. Die EU-Kommission will in ihre strengen Beihilferegeln eine entsprechende Ausnahme einfügen. Das kündigt die für Wettbewerb zuständige Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager in einem Schreiben an die 27 Finanzminister an. Die Dänin bittet dort um Einschätzungen zu den Vorschlägen. Der Süddeutschen Zeitung liegt der fünfseitige Brief mit Datum vom Freitag vor.

Daneben sollen die Regeln allgemein vereinfacht und die Genehmigung von Subventionen durch die Kommission beschleunigt werden. Denn Regierungen müssen Hilfen von der Brüsseler Behörde billigen lassen. Die Kommission prüft, ob die Programme den Wettbewerb in der EU verzerren. Allerdings hat Vestager die Vorschriften bereits wegen der Covid-Krise und des Ukraine-Kriegs gelockert. Der neuerliche Vorstoß ist eine Reaktion auf das umstrittene Subventionspaket der amerikanischen Regierung.

Vestager sieht die Gefahr, dass EU-Unternehmen abwandern

Dieser sogenannte Inflation Reduction Act (IRA) fördert massiv den grünen Umbau der Wirtschaft. Doch das Beihilfengesetz benachteiligt europäische Konzerne, die umweltfreundliche Produkte in die USA exportieren wollen. Schließlich möchte Präsident Joe Biden mit dem Programm vor allem US-Fabriken unterstützen. Vestager schreibt in ihrem Brief, es bestehe deshalb das Risiko, dass "einige unserer EU-Unternehmen" Investitionen und Werke in die Vereinigten Staaten verlagerten. Zugleich warnt die liberale Politikerin vor Nebenwirkungen, sollten EU-Regierungen künftig die Ansiedlung von Fabriken für grüne Technologien kräftig fördern dürfen. Dies könnte zu "Subventionswettläufen mit Drittstaaten und innerhalb der EU" führen.

Wie die EU auf Bidens Initiative antworten soll, war auch eins der Themen beim Gespräch von Vestagers Chefin, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mit Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson. Die Deutsche und ihre Kommissare waren am Donnerstag und Freitag im nordschwedischen Kiruna zu Besuch und tauschten sich dort mit der Regierung aus. Schweden hat zum Jahreswechsel die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen, führt also bis Ende Juni die Geschäfte im Ministerrat, der Gesetzgebungskammer der Mitgliedstaaten. Von der Leyen sagte nach der Unterredung, die Lockerungen bei den Beihilferegeln sollten "gezielt und befristet" sein.

Von der Leyen beklagt "unlauteren Wettbewerb aus China"

Die Präsidentin wies in Kiruna auch darauf hin, dass es nicht allein um das IRA-Programm gehe. Noch bedrohlicher sei der "unlautere Wettbewerb aus China" bei sauberen Technologien: "Denken Sie an die massiven und versteckten Subventionen Chinas, zum Beispiel bei der Herstellung von Windkraftanlagen oder Solarpaneelen."

Das Aufweichen der Subventionsregeln führt allerdings zu einem Problem: In finanzstarken und großen Mitgliedstaaten wie Deutschland können Regierungen die neue Freiheit viel besser nutzen, um ihre Betriebe zu fördern. Klamme Regierungen wie die italienische werden da nicht mithalten können. Deutsche Firmen könnten also unfaire Vorteile genießen, der gemeinsame EU-Binnenmarkt würde verzerrt. Wie groß dieses Risiko ist, zeigt eine Statistik aus Vestagers Brief. Die vergleicht die nationalen Subventionen gegen hohe Energiepreise und andere Folgen des Ukraine-Kriegs. Demnach entfallen 53 Prozent der von der Kommission genehmigten Beihilfen auf Deutschland und 24 Prozent auf Frankreich. Italien kommt nur auf gut sieben Prozent.

Von der Leyen sagte daher in Kiruna, nach einer Lockerung der Vorschriften müssten "glaubwürdige und ehrgeizige Finanzierungsinstrumente" der EU "die andere Seite der Medaille" sein - sprich: Es braucht mehr Brüsseler Fördermittel, gerade für ärmere Staaten. Die Deutsche hat bereits Anfang Dezember gefordert, einen Europäischen Souveränitätsfonds aufzusetzen, einen neuen EU-Topf, der wichtige Industrieprojekte unterstützt. Wo das Geld dafür herkommen soll, lässt sie offen, doch Binnenmarktkommissar Thierry Breton regt an, dass die Kommission neue Schulden aufnehmen sollte, für welche die Mitgliedstaaten geradestehen. Das lehnt aber zum Beispiel Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) strikt ab. Ein konkretes Konzept für den Fonds wird die Behörde wohl erst im Sommer präsentieren.

Die EU hinkt Asien und den USA hinterher

Immerhin sagte von der Leyen, die Kommission arbeite schon "an einer Bedarfsanalyse, um die Fakten und Zahlen zu ermitteln". Es wird erwartet, dass die Behörde diese Untersuchung zur Höhe der benötigten Subventionen pünktlich vor dem nächsten EU-Gipfel Anfang Februar vorlegt.

Schwedens Regierung gehört zum Lager jener Marktliberalen, die lockere Beihilferegeln oder neue EU-Schulden stets kritisch sehen. Ministerpräsident Kristersson sagte bei der Pressekonferenz mit von der Leyen, eine kurzfristige Reaktion auf das IRA-Paket sei zwar nötig, doch zugleich sei es wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit der EU langfristig zu stärken. Hier hinke Europa den USA und asiatischen Staaten ja bereits "ziemlich lange" hinterher. Hürden auf dem Binnenmarkt müssten daher niedergerissen und mehr Handelsverträge abgeschlossen werden, forderte der Christdemokrat: "Wir müssen eine echte Debatte darüber beginnen, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und mehr Unternehmen anlocken können - mit Hilfe unserer Fähigkeiten und nicht mit Hilfe langfristiger Subventionen."