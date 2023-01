Von Björn Finke, Brüssel

Wer in der EU grünen Technologien baut, etwa Windräder oder Batterien für Elektroautos, soll künftig schneller, einfacher und großzügiger Subventionen erhalten. Damit will die EU-Kommssion den USA Paroli bieten, die vor Kurzem ein großes Förderprogramm für Öko-Technik beschlossen haben. Der entprechende Entwurf des 17-seitigen Strategiepapiers liegt der Süddeutschen Zeitung vor, an diesem Mittwoch soll er vorgestellt werden. Neben Subventionen soll den Mitgliedsstaaten auch erlaubt werden, Steuernachlässe zu gewähren. Und lockt ein Land außerhalb Europas Unternehmen für diese zukunftsträchtigen Produkte mit besonders üppigen Beihilfen an, dürfen die EU-Staaten den entsprechenden Konzernen ebenfalls mehr Geld anbieten als bislang erlaubt, um nicht abgehängt zu werden.