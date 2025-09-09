Der große KI-Durchbruch kommt auch mit den neuesten Apple-Produkten nicht. Aber immerhin gibt es ein neues iPhone-Modell und gute Nachrichten für Selfie-Fans.

Von Christina Kunkel, Seattle, Seattle

Die jährlichen Events, auf denen Apple seine neuesten Produkte vorstellt, sind schon lange keine großen Live-Partys mehr. Vorbei die Zeiten, in denen der Chef des Tech-Konzerns wie ein Zeremonienmeister durch die Präsentation der Smartphones, Laptops, Uhren und Kopfhörer führt, die nach nur einem Jahr schon wieder alles viel besser können als die Generation zuvor. Der Trick ist aber schon seit jeher immer der gleiche: Lasse die Geräte, die sich Millionen Menschen gerade erst gekauft haben, möglichst alt wirken. Der erhoffte Effekt: Der Wunsch, das neueste Apple-Produkt haben zu wollen, soll nach diesen Präsentationen maximal groß sein.