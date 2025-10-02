Zum Hauptinhalt springen

SmartphonesWas Apples iPhone Air kann

Lesezeit: 3 Min.

Die Technik des iPhone Air passt in den Kamera-Buckel. Fast den gesamten Rest füllt die Batterie aus.
Die Technik des iPhone Air passt in den Kamera-Buckel. Fast den gesamten Rest füllt die Batterie aus. (Foto: Andrej Sokolow/dpa)

Superflach und kein Schnäppchen: Mit dem iPhone Air verkauft nun auch Apple ein sehr dünnes Smartphone. Aber gibt es da auch Nachteile?

Von Helmut Martin-Jung

Viel hat sich getan, seit die ersten Smartphones begonnen haben, die Leben der Menschen zu verändern. Eines aber ist geblieben: Ihre Akkus machen noch immer nach einem, spätestens zwei Tagen schlapp. Als bekannt wurde, dass Apple wie zuvor schon Samsung an einem ultraflachen Smartphone arbeitet, lag die Vermutung nahe, dass die Sache mit dem Akku ein Problem werden könnte. Nun ist das iPhone Air seit wenigen Tagen auf dem Markt und Apple hat das Problem ganz gut in den Griff gekriegt.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite