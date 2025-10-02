Viel hat sich getan, seit die ersten Smartphones begonnen haben, die Leben der Menschen zu verändern. Eines aber ist geblieben: Ihre Akkus machen noch immer nach einem, spätestens zwei Tagen schlapp. Als bekannt wurde, dass Apple wie zuvor schon Samsung an einem ultraflachen Smartphone arbeitet, lag die Vermutung nahe, dass die Sache mit dem Akku ein Problem werden könnte. Nun ist das iPhone Air seit wenigen Tagen auf dem Markt und Apple hat das Problem ganz gut in den Griff gekriegt.