Amazon: 200 Milliarden Dollar, Google: 175 bis 185 Milliarden Dollar, Microsoft: 120 Milliarden Dollar. Zahlen wie diese können einen schon schwindlig machen. Es geht dabei nicht um Börsenwert, Umsatz oder Gewinn. Die immensen Summen sind die Investitionen, welche die drei Tech-Konzerne 2026 für künstliche Intelligenz aufbringen wollen. Letztlich also stehen diese Zahlen für eine gigantische Wette auf eine Zukunft, von der niemand mit Gewissheit sagen kann, wie sie denn aussehen wird.