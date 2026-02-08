Zum Hauptinhalt springen

MeinungEuropa und KIMachen, nicht abwarten

Portrait undefined Helmut Martin-Jung

Kommentar von Helmut Martin-Jung

Lesezeit: 2 Min.

Darf ich vorstellen: Ihre neuen Mitarbeiter. He Xiaopeng, Mitgründer und Chef des chinesischen Autoherstellers Xpeng, präsentiert neue Roboter, in denen auch künstliche Intelligenz steckt.
Darf ich vorstellen: Ihre neuen Mitarbeiter. He Xiaopeng, Mitgründer und Chef des chinesischen Autoherstellers Xpeng, präsentiert neue Roboter, in denen auch künstliche Intelligenz steckt. (Foto: JADE GAO/AFP)

Die Tech-Branche in den USA wirft mit den Milliarden für KI nur so um sich. Dabei werden einige auf der Strecke bleiben. Was Europa daraus lernen sollte.

Amazon: 200 Milliarden Dollar, Google: 175 bis 185 Milliarden Dollar, Microsoft: 120 Milliarden Dollar. Zahlen wie diese können einen schon schwindlig machen. Es geht dabei nicht um Börsenwert, Umsatz oder Gewinn. Die immensen Summen sind die Investitionen, welche die drei Tech-Konzerne 2026 für künstliche Intelligenz aufbringen wollen. Letztlich also stehen diese Zahlen für eine gigantische Wette auf eine Zukunft, von der niemand mit Gewissheit sagen kann, wie sie denn aussehen wird.

