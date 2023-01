Interview von Max Ferstl und Veronika Wulf

Serkan Eren, 38, war Fitnesscoach, bevor er vor sieben Jahren die Hilfsorganisation Stelp gründete. Er war auf Lesbos, als dort Geflüchtete strandeten, in Beirut, nachdem die Lagerhalle explodiert war, in Afghanistan, als die Bundeswehr abgezogen war, und in der Ukraine, kurz nachdem der Krieg ausbrach. Inzwischen arbeiten Hunderte Ehrenamtliche für Stelp, 2022 hat die NGO mehr als vier Millionen Euro Spenden eingenommen. An einem Nachmittag im November sitzt Eren im Café Natan in der Stuttgarter Innenstadt. Es ist sein Café, alle Einnahmen gehen an Bedürftige, der Milchautomat zischt.