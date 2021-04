Von Verena Mayer und Hannah Wilhelm

Auf dem wuchtigen historischen Gebäude in der Nähe des früheren Flughafens Tempelhof, in dem Barbara Slowik ihr Büro hat, steht: "Der Polizeipräsident in Berlin". So lautet seit mehr als 200 Jahren der offizielle Name der Berliner Polizei. Das wird sich jedoch demnächst ändern, denn mit der 55-jährigen Juristin Slowik hat Berlin seit 2018 erstmals in seiner Geschichte eine Polizeipräsidentin.